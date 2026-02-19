В Израиле опровергли задержание Такера Карлсона

18 февраля Карлсон сообщил Daily Mail, что его задержали в Израиле. По его словам, мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, «забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату». От журналиста и его команды потребовали объяснить, о чем они говорили с послом США Майком Хакаби. Их встреча была организована после онлайн-спора об отношении к христианам в еврейском государстве.