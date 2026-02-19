В Израиле опровергли задержание Такера Карлсона
Управление аэропортов Израиля опровергло заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что он и его сотрудники были задержаны или допрошены в аэропорту Бен-Гурион. По данным управления, речь шла о «стандартном, вежливом допросе, призванном обеспечить безопасность и конфиденциальность пассажиров», пишет VINnews.
«Господину Карлсону и его группе вежливо задали несколько стандартных вопросов в соответствии со стандартными процедурами, применяемыми ко многим пассажирам», – говорится в заявлении.
Отмечается также, что разговор с Карлсоном был проведен «в отдельной комнате в VIP-зале исключительно для того, чтобы избежать проведения подобного обсуждения на публике».
18 февраля Карлсон сообщил Daily Mail, что его задержали в Израиле. По его словам, мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, «забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату». От журналиста и его команды потребовали объяснить, о чем они говорили с послом США Майком Хакаби. Их встреча была организована после онлайн-спора об отношении к христианам в еврейском государстве.