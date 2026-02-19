Захарова: власти США отобрали резиденцию РФ, но не могут зайти на ранчо Эпштейна
Конгрессмены США, которые расследуют преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна, не могут получить доступ к его ранчо, хотя в 2016 г. экс-президент США Барак Обама, проигравший выборы, конфисковал российскую дипсобственность в течение суток. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что среди конфискованного имущества были загородные резиденции посольства в штате Мэриленд и постпредства при ООН в штате Нью-Йорк, здания торгового представительства в Вашингтоне, генерального консульства и резиденции российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Она подчеркнула, что сотрудники из России вместе со своими семьями должны были покинуть страну в течение 72 часов.
Кроме того, Захарова описала ситуацию 2012 г. Тогда уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, а также детский омбудсмен при президенте РФ Павел Астахов были намерены посетить детский дом «Рэнч фор кидс» в штате Монтана. Это произошло после поступления сведений о том, что российские дети, усыновленные приемными родителями из США, испытывали серьезные проблемы. Представителей РФ не пустили «дальше порога», так как американские власти не смогли обеспечить доступ в «учреждение».
«Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены доступ к ранчо Эпштейна или это другое?» – заключила Захарова.
16 февраля министерство юстиции США опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах. В материалах в том числе фигурируют Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин и Джей Зи, а также президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Мишель Обама и другие.