Генпрокурор США опубликовала 300 имен знаменитостей из файлов Эпштейна
Министерство юстиции США опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, были обнародованы, пишет Daily Mail.
По данным издания, в список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах. В материалах в том числе фигурируют Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин и Джей Зи, а также президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Мишель Обама, госсекретарь Марко Рубио и Клинтоны. Указывается, что «имена упоминаются в «самой разной контекстуальной обстановке».
13 февраля The Guardian писала, что главный юрист Goldman Sachs и бывший советник Барака Обамы в Белом доме Кэти Реммлер объявила о своем увольнении. Это произошло, когда в сеть попали электронные письма, свидетельствующие о тесных отношениях между ней и обвиненным в сексуальных преступлениях Эпштейном.
30 января издание The Independent писало, что в новых материалах по делу Эпштейна имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3000 раз. Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела покойного финансиста, которые минюст США обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока.