Зеленский считает, что США и РФ обсуждают документ о взаимодействии с НАТО
США и Россия обсуждают новый документ между НАТО и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
«Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы, обсуждают новый документ с Россией – между НАТО и Россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все», – сказал он.
При этом Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы возможное место Украины в НАТО обсуждалось с Киевом. «Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами – с нами. Потому что это касается нас», – отметил он.
12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о поддержке инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, направленной на возобновление диалога с Россией, при условии обеспечения прозрачности в отношениях между союзниками.