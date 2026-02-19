Газета
Главная / Политика /

Зеленский считает, что США и РФ обсуждают документ о взаимодействии с НАТО

Ведомости

США и Россия обсуждают новый документ между НАТО и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы, обсуждают новый документ с Россией – между НАТО и Россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все», – сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы возможное место Украины в НАТО обсуждалось с Киевом. «Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами – с нами. Потому что это касается нас», – отметил он.

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о поддержке инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, направленной на возобновление диалога с Россией, при условии обеспечения прозрачности в отношениях между союзниками.

