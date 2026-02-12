Генсек НАТО поддержал идею возобновить контакты с Россией

Генсек НАТО поддержал идею возобновить контакты с РоссиейОни возможны «при условии открытости» между союзниками
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по восстановлению диалога с Россией, при условии прозрачности в отношениях между союзниками.
«Конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
10 февраля Макрон рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией, а сам Париж уже восстановил каналы обсуждения ряда вопросов с Москвой на техническом уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что между странами осуществляются контакты, а «низводить отношения до нулевого состояния нелогично и контрпродуктивно».
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 февраля заявил, что Россия не будет делать никаких шагов навстречу Европе. «Хотят, одумаются – пусть, пожалуйста, обращаются, а мы будем рассматривать эти обращения исходя из наших интересов», – добавил он.