Дмитриев оценил выгоду для США от снятия санкций с России в $14 трлн
Снятие санкций с России соответствует интересам США, а портфель потенциальных совместных проектов двух стран превышает $14 трлн. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в $300 млрд», – написал он в X.
Он также уточнил, что совокупный портфель возможных российско-американских проектов превышает $14 трлн.
Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию журнала The Economist, в которой говорилось о якобы предложении Москвы американской стороне сделки на $12 трлн в обмен на отмену санкций. По данным издания, в течение последнего года параллельно велись два переговорных трека – официальные консультации США и России по вопросам конфликта на Украине и отдельные обсуждения возможных бизнес-проектов между представителями Кремля и Белого дома.
В статье отмечалось, что сумма в $12 трлн выглядит завышенной и может носить популистский характер. По мнению авторов материала, даже при благоприятном сценарии объем потенциальной торговли и инвестиций оценивается значительно ниже. The Economist рассчитал с аналитиками, что, если американские компании получат половину доконфликтного импорта России и половину доходов иностранных фирм, их годовой оборот может составить около $340 млрд, что существенно меньше $12 трлн.