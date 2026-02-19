Дмитриев оценил выгоду для США от снятия санкций с России в $14 трлн

В статье отмечалось, что сумма в $12 трлн выглядит завышенной и может носить популистский характер. По мнению авторов материала, даже при благоприятном сценарии объем потенциальной торговли и инвестиций оценивается значительно ниже. The Economist рассчитал с аналитиками, что, если американские компании получат половину доконфликтного импорта России и половину доходов иностранных фирм, их годовой оборот может составить около $340 млрд, что существенно меньше $12 трлн.