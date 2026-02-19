ЦИК подготовил предложения для борьбы с дипфейками на выборах

«Надеюсь, наши законодатели поддержат эту нашу инициативу о том, чтобы в какой-то степени справиться с дипфейками и вообще урегулировать этот процесс», – отметила она, добавив, что избирательный процесс необходимо избавить «от разного рода манипуляций с помощью искусственного интеллекта».