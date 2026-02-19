ЦИК подготовил предложения для борьбы с дипфейками на выборах
Центризбирком России подготовил поправки в законодательство, призванные помочь бороться с дипфейками на выборах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Надеюсь, наши законодатели поддержат эту нашу инициативу о том, чтобы в какой-то степени справиться с дипфейками и вообще урегулировать этот процесс», – отметила она, добавив, что избирательный процесс необходимо избавить «от разного рода манипуляций с помощью искусственного интеллекта».
Памфилова подчеркнула также, что думские и региональные выборы, которые должны пройти осенью 2026 г., «будут сложными». «Мы это знаем, но готовы. Мы не боимся вызовов», – заключила глава ЦИК.
3 февраля член ЦИК Игорь Борисов сообщил, что комиссия ожидает продолжения атак на избирательную систему – от кибератак на критическую инфраструктуру и до «информационного зомбирования» избирателей и участников выборов. «Недоброжелатели и враги» России, по его словам, использовали «относительно спокойный 2025 год» для подготовки.
Единый день голосования должен пройти 20 сентября. В организации кампании будут участвовать ЦИК, все 89 избирательных комиссий субъектов, 2891 ТИК, более 89 500 УИКов, а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей.