В Кремле рассчитывают на дипломатическое урегулирование между Ираном и США
Россия рассчитывает, что конфликт США и Ирана будет урегулирован с помощью политико-дипломатических средств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал плановые американские учения в водах недалеко от Ирана, которые, по его словам, были согласованы заблаговременно.
«Сейчас действительно мы видим беспрецедентную эскалацию напряженности в регионе. Но мы все-таки рассчитываем на то, что политико-дипломатические средства и переговоры будут дальше превалировать при поисках урегулирования», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия продолжает развивать отношения с Ираном. Он отметил, что Москва призывает стороны конфликта к сдержанности и осмотрительности, а также к использованию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных.
18 февраля портал Axios со ссылкой на источники писал, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Конфликт может начаться в ближайшее время, добавило издание. По данным Axios, потенциальная операция будет значительно масштабнее недавних точечных ударов США в Венесуэле и может перерасти в полноценную многонедельную кампанию. Источники отмечают, что речь пойдет о совместных действиях США и Израиля, которые будут шире по масштабу, чем удары по Ирану в июне 2025 г.