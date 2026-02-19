В Кремле рассчитывают на дипломатическое урегулирование между Ираном и США

18 февраля портал Axios со ссылкой на источники писал, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Конфликт может начаться в ближайшее время, добавило издание. По данным Axios, потенциальная операция будет значительно масштабнее недавних точечных ударов США в Венесуэле и может перерасти в полноценную многонедельную кампанию. Источники отмечают, что речь пойдет о совместных действиях США и Израиля, которые будут шире по масштабу, чем удары по Ирану в июне 2025 г.