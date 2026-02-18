Axios предупредил о возможной операции США против Ирана

Изначально, как пишет Axios, Трамп был близок к нанесению ударов по Ирану в январе в ответ на подавление протестов. Однако в администрации Белого дома решили вести ядерные переговоры с Тегераном и одновременно наращивать военное присутствие в регионе. По мнению источников, это завысило ожидания относительно масштабов возможных военных действий в случае провала дипломатии. Сейчас заключение соглашения между Ираном и США крайне маловероятно, сообщает Axios.