Axios предупредил о возможной операции США против Ирана
США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Конфликт может начаться в ближайшее время, сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации и израильском руководстве.
По данным издания, потенциальная операция будет значительно масштабнее недавних точечных ударов США в Венесуэле и может перерасти в полноценную многонедельную кампанию. Источники отмечают, что речь пойдет о совместных действиях США и Израиля, которые будут шире по масштабу, чем удары по Ирану в июне 2025 г.
Изначально, как пишет Axios, Трамп был близок к нанесению ударов по Ирану в январе в ответ на подавление протестов. Однако в администрации Белого дома решили вести ядерные переговоры с Тегераном и одновременно наращивать военное присутствие в регионе. По мнению источников, это завысило ожидания относительно масштабов возможных военных действий в случае провала дипломатии. Сейчас заключение соглашения между Ираном и США крайне маловероятно, сообщает Axios.
Издание сообщает, что США уже сосредоточили в регионе значительные военные силы. В группировку входят две авианосные ударные группы, около дюжины военных кораблей, сотни истребителей и несколько систем противовоздушной обороны. Часть вооружений все еще перебрасывается на Ближний Восток. По словам источников, масштаб и характер переброски техники свидетельствуют о серьезности намерений администрации. Советники Трампа не рассматривают текущие действия как блеф.
Израильские власти, которые выступают за максимально жесткий сценарий с ударами по ядерной и ракетной инфраструктуре Ирана и возможным подрывом режима, готовятся к вероятному началу военных действий уже в ближайшие дни, утверждают два израильских чиновника.
Некоторые американские источники считают, что на подготовку может потребоваться больше времени. Сенатор Линдси Грэм заявил, что удары могут быть нанесены через несколько недель. Однако другие собеседники Axios допускают более короткие сроки.
Один из советников Трампа сообщил изданию, что президент «теряет терпение», и оценил вероятность «кинетических действий» в ближайшие недели в 90%.
После переговоров в Женеве американские официальные лица заявили, что Ирану предоставлен двухнедельный срок для представления детализированного предложения. Axios напоминает, что в июне 2025 г. Белый дом уже устанавливал аналогичный двухнедельный дедлайн перед началом военной операции.