США направили вторую авианосную ударную группу к Ирану
Президент США Дональд Трамп направил на Ближний Восток вторую авианосную ударную группу, сообщает Axios со ссылкой на источники. За последние 24 часа в регион были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.
Как отмечает Axios, наращивание сил происходит на фоне переговоров Ирана и США.
Переговоры по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.
10 февраля Трамп в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.
17 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США в Женеве прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.