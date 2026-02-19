Газета
Главная / Политика /

Призывников будут привлекать к работе в Федеральной противопожарной службе

Ведомости

К работе в подразделениях Федеральной противопожарной службы будут ежегодно привлекать до 7000 военнослужащих. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, передает «РИА Новости».

Отправку военных, проходящих службу по призыву, согласовали с Минобороны. По словам Куренкова, укомплектованность службы составляет чуть более 76%, а в отдельных территориальных органах этот вопрос стоит «наиболее остро».

Наибольший некомплект состава службы наблюдается в Удмуртии, Владимирской, Магаданской и Тульской областях, а также во всех новых регионах.

В конце 2023 г. в Госдуму внесли законопроект, предлагающий юридически выделить в составе Федеральной противопожарной службы (ФПС) отдельный вид подразделений – для тушения сложных пожаров и выполнения специальных работ.

Как говорил тогда «Ведомостям» эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин, инициатива вряд ли принципиально изменит ситуацию с лесными и с другими ландшафтными пожарами, потому что не предусматривает увеличения финансирования или численности состава службы. Пока городские, региональные и федеральные пожарные службы будут недофинансированы и недоукомплектованы, они будут «упускать ситуацию», считает он.

