Призывников будут привлекать к работе в Федеральной противопожарной службе

Как говорил тогда «Ведомостям» эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин, инициатива вряд ли принципиально изменит ситуацию с лесными и с другими ландшафтными пожарами, потому что не предусматривает увеличения финансирования или численности состава службы. Пока городские, региональные и федеральные пожарные службы будут недофинансированы и недоукомплектованы, они будут «упускать ситуацию», считает он.