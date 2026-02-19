Газета
Главная / Политика /

По делу Эпштейна задержан брат короля Великобритании

Ведомости

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан на фоне скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Полиция прибыла к его дому в Сандрингеме. Одновременно проводятся обыски по адресам в графствах Беркшир и Норфолк.

Как отмечает BBC, задержание произошло в день его 66-летия. Маунтбеттен-Виндзор – младший брат короля Карла III, третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Издание поясняет, что до этого бывший принц категорически отрицал причастность к каким-либо правонарушениям, связанным с Эпштейном.

Полиция долины Темзы заявила, что арест произведен после «тщательной проверки», начато расследование.

16 февраля генеральный прокурор США опубликовала список из 300 имен знаменитостей, упоминаемых в материалах по делу Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. В него, по данным Daily Mail, вошли артисты, предприниматели и политики, в том числе покойные. Среди упомянутых – Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин, Джей Зи, президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Мишель Обама, госсекретарь Марко Рубио и представители семьи Клинтон. При этом подчеркивается, что «имена упоминаются в самой разной контекстуальной обстановке».

