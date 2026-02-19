По делу Эпштейна задержан брат короля Великобритании

16 февраля генеральный прокурор США опубликовала список из 300 имен знаменитостей, упоминаемых в материалах по делу Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. В него, по данным Daily Mail, вошли артисты, предприниматели и политики, в том числе покойные. Среди упомянутых – Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин, Джей Зи, президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Мишель Обама, госсекретарь Марко Рубио и представители семьи Клинтон. При этом подчеркивается, что «имена упоминаются в самой разной контекстуальной обстановке».