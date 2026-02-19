Газета
Главная / Политика /

Путин поручил ВС контролировать арест фигурантов экономических преступлений

Ведомости

Президент России Владимир Путин обратился к Верховному суду (ВС) РФ с просьбой контролировать отправку в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях. Глава государства высказал пожелание на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

«На особом контроле прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности», – сказал президент.

Путин также попросил ВС обеспечить непрерывный мониторинг соблюдения судами сроков рассмотрения уголовных дел против арестованных обвиняемых.

По словам Путина, вор должен сидеть в тюрьме, но арест при небольших правонарушениях не всегда обоснован.

