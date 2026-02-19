Король Карл III пообещал поддержку расследованию дела против его брата
Издание BBC опубликовало заявление короля Великобритании Карла III по поводу ареста его брата, Эндрю Маунтбеттен-Виндзорского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Там король заявил, что «закон должен идти своим чередом».
В опубликованном обращении Карл III отметил, что с «глубочайшей обеспокоенностью» узнал о произошедшем. Он подчеркнул, что дальнейшие шаги должны осуществляться в рамках «полного, справедливого и надлежащего процесса» соответствующими органами.
Король заявил, что власти имеют «полную и безоговорочную поддержку и сотрудничество» со стороны королевской семьи.
Карл III также отметил, что в ходе продолжающегося разбирательства он не будет давать дополнительных комментариев. По его словам, несмотря на ситуацию, он и его семья продолжат исполнять свои обязанности и служить стране.
19 февраля стало известно о задержании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Это произошло на фоне скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Как отмечает BBC, задержание произошло в день его 66-летия. Маунтбеттен-Виндзор – младший брат короля Карла III, третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Издание поясняет, что до этого бывший принц категорически отрицал причастность к каким-либо правонарушениям, связанным с Эпштейном.