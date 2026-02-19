Газета
Главная / Политика /

Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Женеве

Ведомости

Помощник президента РФ и глава российской делегации на трехсторонних переговорах по Украине Владимир Мединский доложил Владимиру Путину об их итогах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, доложили ли уже главе государства об итогах женевских консультаций.

Пресс-секретарь президента РФ не назвал страну, которая примет следующий раунд переговоров.

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их завершении Мединский отмечал, что контакты возобновятся в ближайшее время, но конкретных дат тоже не называл. МИД Швейцарии подтвердил готовность страны принять следующий раунд.

