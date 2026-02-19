Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Женеве

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их завершении Мединский отмечал, что контакты возобновятся в ближайшее время, но конкретных дат тоже не называл. МИД Швейцарии подтвердил готовность страны принять следующий раунд.