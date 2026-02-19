Медведев: цель СВО – исключить угрозу новой войны
Цель специальной военной операции – навсегда исключить возможность возникновения угрозы войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, нужно демилитаризовать режим, который создал такие условия.
«Если рядом с нашей страной будет расположено государство, недружественным образом относящееся к нам, да еще и входящее, например, в Североатлантический альянс, то есть в НАТО, угроза будет постоянной. А при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер», – также сказал он во время посещения завода в Верхней Пышме (цитата по «РИА Новости»).
Медведев также отметил, что специальная военная операция продолжается и будет доведена до конца. Он подчеркнул, что цели спецоперации, которые заявил верховный главнокомандующий России, вне контекста переговоров будут достигнуты. Он также заявил, что «переговоры – всегда хорошо».
17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал диалог тяжелым, но деловым. В Белом доме, в свою очередь, сообщили о «значительном прогрессе», а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты недостаточны.