Песков: Россия не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине
Из участников трехстороннего формата, как минимум Россия не видит смысла в участии европейцев переговорном процессе по Украине, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«Это вряд ли может чем-то помочь», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, Песков подчеркнул, что подавляющее большинство точек зрения, высказанные в европейских столицах, больше способствуют продолжению конфликта России и Украины, а не мирному урегулированию.
17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их завершении помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона. Мединский заявлял, что контакты возобновятся в ближайшее время.
Песков говорил, что преждевременно высказывать какие-либо оценки прошедших переговоров. По его словам, члены российской делегации напрямую докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ходе процесса.