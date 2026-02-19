Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине

Ведомости

Из участников трехстороннего формата, как минимум Россия не видит смысла в участии европейцев переговорном процессе по Украине, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Это вряд ли может чем-то помочь», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, Песков подчеркнул, что подавляющее большинство точек зрения, высказанные в европейских столицах, больше способствуют продолжению конфликта России и Украины, а не мирному урегулированию.

Каковы перспективы завершения конфликта на Украине после переговоров в Женеве

Политика / Международные новости

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их завершении помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона. Мединский заявлял, что контакты возобновятся в ближайшее время.

Песков говорил, что преждевременно высказывать какие-либо оценки прошедших переговоров. По его словам, члены российской делегации напрямую докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ходе процесса.

