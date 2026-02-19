Песков: Россия не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их завершении помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона. Мединский заявлял, что контакты возобновятся в ближайшее время.