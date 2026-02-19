Швеция предоставила Украине пакет военной помощи на $1,4 млрд

Около $330 млн выделяются на закупку боеприпасов, включая дальнобойные артиллерийские снаряды, 40-мм зенитные снаряды и 120-мм минометные боеприпасы. В эту сумму также вошли средства на обучение и техническое обслуживание. По словам министра обороны, Швеция обеспечивает поставку запасных частей и ремонт. Остальные деньги направлены на закупку беспилотников.