Швеция предоставила Украине пакет военной помощи на $1,4 млрд
Швеция предоставила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около $1,4 млрд, сообщил министр обороны королевства Пол Юнсон в социальной сети X.
Он рассказал, что $470 млн пойдет на новые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, включая артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, датчики, средства радиоэлектронной борьбы, а также системы управления и контроля для защиты критически важной инфраструктуры и населенных пунктов.
Около $330 млн выделяются на закупку боеприпасов, включая дальнобойные артиллерийские снаряды, 40-мм зенитные снаряды и 120-мм минометные боеприпасы. В эту сумму также вошли средства на обучение и техническое обслуживание. По словам министра обороны, Швеция обеспечивает поставку запасных частей и ремонт. Остальные деньги направлены на закупку беспилотников.
Юнсон написал, что с 2022 г. Швеция предоставила Украине $11,4 млрд и ее поддержка остается неизменной.
28 января сообщалось, что в 2025 г. Киев получил от стран G7 $37,9 млрд из доходов от замороженных российских активов. Эта сумма составила более 70% всего иностранного финансирования украинского бюджета.