На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон
На острове Негрос на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. Это привело к образованию объемного шлейфа из вулканического пепла высотой до 4,5 км. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин в соцсети Х.
По данным ведомства, извержение произошло 19 февраля в 16:38 по местному времени (11:38 мск). Событие продолжалось около двух минут, что подтверждается сейсмической записью. В результате над кратером поднялся темно-серый столб дыма, который затем сместился в юго-западном направлении.
В отношении вулкана сохраняется второй уровень опасности. Вход в постоянную опасную зону радиусом 4 км вокруг кратера строго запрещен.