На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

По данным ведомства, извержение произошло 19 февраля в 16:38 по местному времени (11:38 мск). Событие продолжалось около двух минут, что подтверждается сейсмической записью. В результате над кратером поднялся темно-серый столб дыма, который затем сместился в юго-западном направлении.