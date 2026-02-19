Газета
Политика

На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

Ведомости

На острове Негрос на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. Это привело к образованию объемного шлейфа из вулканического пепла высотой до 4,5 км. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин в соцсети Х.

По данным ведомства, извержение произошло 19 февраля в 16:38 по местному времени (11:38 мск). Событие продолжалось около двух минут, что подтверждается сейсмической записью. В результате над кратером поднялся темно-серый столб дыма, который затем сместился в юго-западном направлении.

В отношении вулкана сохраняется второй уровень опасности. Вход в постоянную опасную зону радиусом 4 км вокруг кратера строго запрещен.

8 февраля вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 11,6 км над уровнем моря. 28 декабря 2025 г. вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту, а столб дыма поднялся на несколько километров.

