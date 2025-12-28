Газета
Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 м

Ведомости

Вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту, а столб дыма поднялся на несколько километров, сообщил портал Virgilio.

Извержение началось 27 декабря. Департамент гражданской защиты объявил желтый уровень опасности из-за усиления вулканических толчков и выбросов раскаленных камней и пепла. Тем не менее аэропорт Катании продолжает работать в штатном режиме.

2 июня вулкан произвел извержение, сопровождавшееся выбросом многокилометрового столба пепла. По данным экспертов, извержение было вызвано обрушением части кратера, что спровоцировало пирокластический поток – смесь горячих газов, пепла и обломков пород, поднимающуюся на высоту нескольких километров.

Последнее значительное извержение Этны на Сицилии было зафиксировано 13 ноября 2023 г. Тогда высота столба из газов, пепла и вулканических веществ достигала 4500 м над уровнем моря.

