Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 м
Вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту, а столб дыма поднялся на несколько километров, сообщил портал Virgilio.
Извержение началось 27 декабря. Департамент гражданской защиты объявил желтый уровень опасности из-за усиления вулканических толчков и выбросов раскаленных камней и пепла. Тем не менее аэропорт Катании продолжает работать в штатном режиме.
2 июня вулкан произвел извержение, сопровождавшееся выбросом многокилометрового столба пепла. По данным экспертов, извержение было вызвано обрушением части кратера, что спровоцировало пирокластический поток – смесь горячих газов, пепла и обломков пород, поднимающуюся на высоту нескольких километров.
Последнее значительное извержение Этны на Сицилии было зафиксировано 13 ноября 2023 г. Тогда высота столба из газов, пепла и вулканических веществ достигала 4500 м над уровнем моря.