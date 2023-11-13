На Сицилии началось извержение вулкана Этна
На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Об этом свидетельствуют данные Национального института геофизики и вулканологии Италии.
Вулкан выбросил лаву в юго-восточном кратере вулкана 12 ноября в 20:47 мск. По данным института, высота столба, состоящего из газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ, достигала 4500 м над уровнем моря.
INGV сообщил о сейсмической активности 12 ноября около 16:00 мск. Спустя еще три часа ученые отметили увеличение вулканического дрожания, которое обычно наблюдается перед началом извержения. Также был зафиксирован выброс пепла в районе коммуны Мило.
Газета La Sicilia пишет, что падение пепла также наблюдалось в коммуне Дзафферана-Этнеа. Издание отмечает, что извержение Этны не повлияло на работу близлежащего аэропорта Катании.