На Сицилии началось извержение вулкана Этна

INGV сообщил о сейсмической активности 12 ноября около 16:00 мск. Спустя еще три часа ученые отметили увеличение вулканического дрожания, которое обычно наблюдается перед началом извержения. Также был зафиксирован выброс пепла в районе коммуны Мило.