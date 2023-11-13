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На Сицилии началось извержение вулкана Этна

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На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Об этом свидетельствуют данные Национального института геофизики и вулканологии Италии.

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Вулкан выбросил лаву в юго-восточном кратере вулкана 12 ноября в 20:47 мск. По данным института, высота столба, состоящего из газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ, достигала 4500 м над уровнем моря.

INGV сообщил о сейсмической активности 12 ноября около 16:00 мск. Спустя еще три часа ученые отметили увеличение вулканического дрожания, которое обычно наблюдается перед началом извержения. Также был зафиксирован выброс пепла в районе коммуны Мило.

Газета La Sicilia пишет, что падение пепла также наблюдалось в коммуне Дзафферана-Этнеа. Издание отмечает, что извержение Этны не повлияло на работу близлежащего аэропорта Катании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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