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На Сицилии вулкан Этна выбросил многокилометровый столб пепла

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На итальянском острове Сицилия вулкан Этна произвел извержение, сопровождавшееся выбросом многокилометрового столба пепла. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии.

По данным экспертов, извержение было вызвано обрушением части кратера, что спровоцировало пирокластический поток – смесь горячих газов, пепла и обломков пород, поднимающуюся на высоту нескольких километров. Это явление заставило власти повысить уровень опасности для авиации в регионе. Тем не менее аэропорт Катании продолжает работать в штатном режиме.

Последнее значительное извержение Этны на Сицилии было зафиксировано 13 ноября 2023 г. Тогда высота столба из газов, пепла и вулканических веществ достигала 4500 м над уровнем моря.

Reuters
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Reuters

29 мая ученые выразили обеспокоенность ростом сейсмической активности в районе супервулкана Кампи-Флегрей, расположенного недалеко от Неаполя. За последнее время в этом регионе зафиксировано более 3000 землетрясений. Последнее извержение этого вулкана произошло в 1539 г., но его возможное пробуждение может иметь глобальные последствия. Ученые предупреждают, что выбросы пепла способны покрыть часть Европы, что приведет к отменам авиарейсов и нарушениям воздушного сообщения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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