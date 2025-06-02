На Сицилии вулкан Этна выбросил многокилометровый столб пепла
На итальянском острове Сицилия вулкан Этна произвел извержение, сопровождавшееся выбросом многокилометрового столба пепла. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии.
По данным экспертов, извержение было вызвано обрушением части кратера, что спровоцировало пирокластический поток – смесь горячих газов, пепла и обломков пород, поднимающуюся на высоту нескольких километров. Это явление заставило власти повысить уровень опасности для авиации в регионе. Тем не менее аэропорт Катании продолжает работать в штатном режиме.
Последнее значительное извержение Этны на Сицилии было зафиксировано 13 ноября 2023 г. Тогда высота столба из газов, пепла и вулканических веществ достигала 4500 м над уровнем моря.
29 мая ученые выразили обеспокоенность ростом сейсмической активности в районе супервулкана Кампи-Флегрей, расположенного недалеко от Неаполя. За последнее время в этом регионе зафиксировано более 3000 землетрясений. Последнее извержение этого вулкана произошло в 1539 г., но его возможное пробуждение может иметь глобальные последствия. Ученые предупреждают, что выбросы пепла способны покрыть часть Европы, что приведет к отменам авиарейсов и нарушениям воздушного сообщения.