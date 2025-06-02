На Сицилии вулкан Этна выбросил многокилометровый столб пепла

29 мая ученые выразили обеспокоенность ростом сейсмической активности в районе супервулкана Кампи-Флегрей, расположенного недалеко от Неаполя. За последнее время в этом регионе зафиксировано более 3000 землетрясений. Последнее извержение этого вулкана произошло в 1539 г., но его возможное пробуждение может иметь глобальные последствия. Ученые предупреждают, что выбросы пепла способны покрыть часть Европы, что приведет к отменам авиарейсов и нарушениям воздушного сообщения.