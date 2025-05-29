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Daily Star: в Италии пробуждение супервулкана может «погрузить планету в хаос»

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Рост сейсмической активности в районе супервулкана Кампи-Флегрей в Италии вызывает тревогу у ученых. Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на данные специалистов.

За последние полгода в этом регионе зафиксировано более 3000 землетрясений, а в мае 2025 г. произошел толчок магнитудой 4,4 – самый мощный за последние 40 лет.

Кампи-Флегрей представляет собой обширную кальдеру, образовавшуюся в результате древних извержений. Вулкан расположен недалеко от Неаполя и последний раз проявлял активность в 1539 г. Однако ученые предупреждают, что его пробуждение может привести к глобальным катастрофическим последствиям. Выбросы пепла способны покрыть значительную часть Европы, что вызовет массовые отмены авиарейсов и нарушения воздушного сообщения. Кроме того, выбросы в атмосферу могут перекрыть солнечный свет, спровоцировав похолодание и климатические катаклизмы по всему миру.

С 2005 г., когда начали появляться первые тревожные сигналы, уровень опасности вулкана был повышен с зеленого до желтого в 2012 г. Итальянские власти разработали комплексные планы эвакуации миллионов людей, проживающих в окрестностях Неаполя, чтобы минимизировать возможные жертвы в случае извержения.

8 апреля сообщалось, что Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла высотой в 4 км. Местные власти тогда ограничили доступ в шестикилометровую зону вокруг вулкана и отменили занятия в школах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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