Daily Star: в Италии пробуждение супервулкана может «погрузить планету в хаос»
Рост сейсмической активности в районе супервулкана Кампи-Флегрей в Италии вызывает тревогу у ученых. Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на данные специалистов.
За последние полгода в этом регионе зафиксировано более 3000 землетрясений, а в мае 2025 г. произошел толчок магнитудой 4,4 – самый мощный за последние 40 лет.
Кампи-Флегрей представляет собой обширную кальдеру, образовавшуюся в результате древних извержений. Вулкан расположен недалеко от Неаполя и последний раз проявлял активность в 1539 г. Однако ученые предупреждают, что его пробуждение может привести к глобальным катастрофическим последствиям. Выбросы пепла способны покрыть значительную часть Европы, что вызовет массовые отмены авиарейсов и нарушения воздушного сообщения. Кроме того, выбросы в атмосферу могут перекрыть солнечный свет, спровоцировав похолодание и климатические катаклизмы по всему миру.
С 2005 г., когда начали появляться первые тревожные сигналы, уровень опасности вулкана был повышен с зеленого до желтого в 2012 г. Итальянские власти разработали комплексные планы эвакуации миллионов людей, проживающих в окрестностях Неаполя, чтобы минимизировать возможные жертвы в случае извержения.
8 апреля сообщалось, что Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла высотой в 4 км. Местные власти тогда ограничили доступ в шестикилометровую зону вокруг вулкана и отменили занятия в школах.