Daily Star: в Италии пробуждение супервулкана может «погрузить планету в хаос»

Кампи-Флегрей представляет собой обширную кальдеру, образовавшуюся в результате древних извержений. Вулкан расположен недалеко от Неаполя и последний раз проявлял активность в 1539 г. Однако ученые предупреждают, что его пробуждение может привести к глобальным катастрофическим последствиям. Выбросы пепла способны покрыть значительную часть Европы, что вызовет массовые отмены авиарейсов и нарушения воздушного сообщения. Кроме того, выбросы в атмосферу могут перекрыть солнечный свет, спровоцировав похолодание и климатические катаклизмы по всему миру.