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Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла высотой в 4 км

Ведомости

На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон, в результате которого столб пепла поднялся на высоту около 4000 м. Местные власти перекрыли въезд в шестикилометровую зону вулкана и отменили занятия в школах.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил, что извержение произошло в 5:51 по местному времени (00:00 мск), пишет Philippine News Agency (PNA).

Действующий вулкан Канлаон расположен в центральных провинциях Негрос-Оксиденталь и Негрос-Ориенталь, он является одним из двух десятков действующих вулканов на Филиппинах. В районе вулкана действует третий уровень тревоги. Уровень 3 по пятибалльной шкале означает повышенный риск лавовых потоков и вероятность опасного извержения в течение нескольких недель. В ближайшие дни уровень тревоги может быть как повышен, так и понижен, в зависимости от того, насколько быстро магма поднимается на поверхность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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