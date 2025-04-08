Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла высотой в 4 км
На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон, в результате которого столб пепла поднялся на высоту около 4000 м. Местные власти перекрыли въезд в шестикилометровую зону вулкана и отменили занятия в школах.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил, что извержение произошло в 5:51 по местному времени (00:00 мск), пишет Philippine News Agency (PNA).
Действующий вулкан Канлаон расположен в центральных провинциях Негрос-Оксиденталь и Негрос-Ориенталь, он является одним из двух десятков действующих вулканов на Филиппинах. В районе вулкана действует третий уровень тревоги. Уровень 3 по пятибалльной шкале означает повышенный риск лавовых потоков и вероятность опасного извержения в течение нескольких недель. В ближайшие дни уровень тревоги может быть как повышен, так и понижен, в зависимости от того, насколько быстро магма поднимается на поверхность.