Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла высотой в 4 км

Действующий вулкан Канлаон расположен в центральных провинциях Негрос-Оксиденталь и Негрос-Ориенталь, он является одним из двух десятков действующих вулканов на Филиппинах. В районе вулкана действует третий уровень тревоги. Уровень 3 по пятибалльной шкале означает повышенный риск лавовых потоков и вероятность опасного извержения в течение нескольких недель. В ближайшие дни уровень тревоги может быть как повышен, так и понижен, в зависимости от того, насколько быстро магма поднимается на поверхность.