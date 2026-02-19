Приговоренный к пожизненному экс-президент Кореи может выйти через несколько лет
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель, приговоренный судом к пожизненному заключению, через несколько лет сможет выйти на свободу, заявил «Ведомостям» профессор Университета Кунмин (Сеул), кореевед Андрей Ланьков.
В Южной Корее уже сложилась традиция жестких приговоров «проштрафифшимся» политикам, но после вынесения судебных вердиктов через некоторое время, в среднем около двух лет, их освобождают из тюрем, отметил эксперт. «Поэтому вполне вероятно, что Юн Сок Ель через несколько лет сможет выйти на свободу», – сказал он.
19 февраля Центральный районный суд Сеула признал Юна виновным в руководстве мятежом в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 г. и приговорил к пожизненному заключению.
По словам Ланькова, Юна отличает от других лидеров тот факт, что он в случае освобождения попытается сразу же вернуться обратно в политику. «Складывается впечатление, что он искренне верит в то, что говорит и убежден в правильности своих взглядов», – считает он.
Ланьков также указал на существующий парадокс: нынешние корейские власти, несмотря на их политическую враждебность к Юну, допускают вероятность его освобождения, чтобы внести разлад в правый политический лагерь страны. «Сторонники Юн Сок Еля хоть и составляют меньшинство, но зато являются политически очень активными. Это приблизительно 5-10% населения страны. И особым преимуществом Юна здесь является поддержка со стороны молодежи», – говорит кореевед. Эти факторы не сильно пугают левых, так как они считают это достаточным для внесения раздора в правые ряды, но недостаточным для полноценной консолидации их, добавляет он.
Эксперт не исключил, что в ближайшие дни в Южной Корее могут пройти акции в поддержку бывшего президента и против жесткого приговора, где-то возможны даже беспорядки, но во что-то полномасштабное они не перерастут, уверен Ланьков.