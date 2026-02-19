Приговоренный к пожизненному экс-президент Кореи может выйти через несколько лет

Ланьков также указал на существующий парадокс: нынешние корейские власти, несмотря на их политическую враждебность к Юну, допускают вероятность его освобождения, чтобы внести разлад в правый политический лагерь страны. «Сторонники Юн Сок Еля хоть и составляют меньшинство, но зато являются политически очень активными. Это приблизительно 5-10% населения страны. И особым преимуществом Юна здесь является поддержка со стороны молодежи», – говорит кореевед. Эти факторы не сильно пугают левых, так как они считают это достаточным для внесения раздора в правые ряды, но недостаточным для полноценной консолидации их, добавляет он.