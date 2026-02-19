Газета
Политика

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к пожизненному заключению

Он признан виновным по делу о мятеже
Ведомости

Центральный районный суд Сеула признал Юн Сок Еля виновным в руководстве мятежа в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 г. Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному заключению, сообщает Yonhap.

Суд установил, что Юн стремился нанести ущерб национальной ассамблее (парламенту), направив войска на его территорию после объявления военного положения. По версии обвинения, действия экс-президента подрывали конституционный строй и демократические институты страны.

Ранее специальная прокуратура требовала для Юна смертной казни. При этом, хотя этот вид наказания фигурирует в Уголовном кодексе страны, в последний раз ее применили в 1997 г. Суды продолжают приговаривать преступников к смертной казни, но решение не приводится в исполнение.

16 января Центральный районный суд Сеула приговорил Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании правосудию. Юн также препятствовал задержанию следователями в январе 2025 г.

21 января стало известно, что бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам тюремного заключения. Суд признал его виновным в «исполнении важных задач при мятеже».

3 декабря 2024 г. Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и ввел чрезвычайное военное положение из-за угрозы со стороны Северной Кореи. Спустя 150 минут после обращения Юна парламент проголосовал за отмену военного положения. После этого президент был задержан.

