FT: JPMorgan захотел стать банком «Совета мира» после иска на $5 млрд

Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп подал иск на $5 млрд против JPMorgan Chase и ее генерального директора Джейми Даймона. Причина иска – прекращение банковских услуг Трампу и его бизнесу в 2021 г. по политическим мотивам. В заявлении утверждается, что в феврале 2021 г. JPMorgan Chase уведомила Трампа и его компании о закрытии счетов, предоставив 60 дней на подготовку. Также, по словам истца, банк внес американского лидера, членов его семьи и связанные с ним предприятия в «черный список», запрещающий им пользоваться услугами по управлению активами. Действия, как утверждает Трамп, были одобрены Даймоном и привели к тому, что другие финансовые учреждения также прекратили сотрудничество с ним.