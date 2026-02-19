FT: JPMorgan захотел стать банком «Совета мира» после иска на $5 млрд
Крупнейший банк США JPMorgan Chase ведет переговоры о предоставлении своих услуг созданному президентом США Дональдом Трампом «Совету мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь источники.
По данным собеседников газеты, банк рассматривает возможность оказания ряда услуг, включая обработку платежей на счета совета и с них. Представитель администрации США заявил FT, что на данный момент нет оснований для официальных заявлений, но власти активно изучают все возможные варианты, которые могут способствовать наиболее эффективному оказанию помощи Газе.
Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп подал иск на $5 млрд против JPMorgan Chase и ее генерального директора Джейми Даймона. Причина иска – прекращение банковских услуг Трампу и его бизнесу в 2021 г. по политическим мотивам. В заявлении утверждается, что в феврале 2021 г. JPMorgan Chase уведомила Трампа и его компании о закрытии счетов, предоставив 60 дней на подготовку. Также, по словам истца, банк внес американского лидера, членов его семьи и связанные с ним предприятия в «черный список», запрещающий им пользоваться услугами по управлению активами. Действия, как утверждает Трамп, были одобрены Даймоном и привели к тому, что другие финансовые учреждения также прекратили сотрудничество с ним.
Представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января подписали устав «Совета мира». Его подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. Трамп тогда подчеркнул, что создание организации можно считать «великим наследием». Он добавил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.