Трамп пошутил, что чуть не уволил Рубио за удачное выступление в Мюнхене
Президент США Дональд Трамп заявил, что едва не уволил госсекретаря Марко Рубио после его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сказал, выступая на первом саммите «Совета мира» в Вашингтоне.
«Марко Рубио, ты действительно показал себя с лучшей стороны два дня назад в Мюнхене – настолько хорошо, что я чуть не уволил его, потому что мне говорили: "Почему Трамп не может этого сделать?"» – сказал Трамп.
14 февраля Рубио выступил на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что несмотря на разногласия, Европа и США остаются частью одной западной цивилизации. По его словам, критика Вашингтона направлена не на разрушение трансатлантического союза, а на его укрепление. «Причина, друзья мои, проста: нам не все равно», – отметил он.
Рубио раскритиковал отказ от национальных интересов в пользу политики открытых границ, назвав ее «дурацкой идеей, не учитывающей человеческую природу и игнорирующей уроки последних 5000 лет истории человечества». Он также указал на угрозу массовой нелегальной иммиграции и в целом подверг критике леволиберальные и глобалистские практики.
Рубио подчеркнул, что США и их европейские партнеры должны совместно выходить из кризиса, а странам Европы следует не только увеличивать расходы на оборону, но и укреплять «культурную» безопасность.