Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ за четыре часа

За ночь на 19 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. Из них 50 единиц сбили в Брянской области. Еще 35 БПЛА было ликвидировано в Смоленской области, 12 – в Тверской и 10 – в Новгородской. Четыре воздушных цели силы ПВО поразили в Ленинградской области и две – в Калужской.