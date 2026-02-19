Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ за четыре часа
В период с 16:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Max.
Большая часть из них (12) были сбиты над территорией Краснодарского края. Над акваториями Азовского и Черного морей перехватили 10 и 7 дронов соответственно. Еще четыре единицы уничтожили над Крымом. В небе над Белгородским регионом сбили один беспилотник.
Росавиация вводила ограничения в работу аэропорта Краснодара «Пашковский». Представитель ведомства Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале в 18:21 мск. Меры действуют до сих пор.
За ночь на 19 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. Из них 50 единиц сбили в Брянской области. Еще 35 БПЛА было ликвидировано в Смоленской области, 12 – в Тверской и 10 – в Новгородской. Четыре воздушных цели силы ПВО поразили в Ленинградской области и две – в Калужской.