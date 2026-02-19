Белорусской делегации не выдали визы для участия в «Совете мира»
Белорусская делегация не смогла принять участия в инаугурационном заседании «Совета мира» по управлению сектором Газа из-за того, что ей не выдали визы США, сообщили в министерстве иностранных дел республики.
По информации ведомства, белорусская сторона в срок уведомила организаторов мероприятия, что Минск будет представлять глава МИДа Максим Рыженков. Документы для оформления виз были поданы также заблаговременно. Однако визы выданы не были.
«О каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами», – заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии.
В МИДе отметили, что изначально приглашение принять участие в заседании «Совета мира» было направлено главе государства Александру Лукашенко.
Инаугурационное заседание «Совета мира» проходит 19 февраля. Издание The Guardian сообщало, что оно началось с опозданием. Среди американских спикеров – президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и посол США в ООН Майк Уолтц. Дальнейший список выступающих в основном состоит из стран Персидского залива.