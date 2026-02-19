Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белорусской делегации не выдали визы для участия в «Совете мира»

Ведомости

Белорусская делегация не смогла принять участия в инаугурационном заседании «Совета мира» по управлению сектором Газа из-за того, что ей не выдали визы США, сообщили в министерстве иностранных дел республики.

По информации ведомства, белорусская сторона в срок уведомила организаторов мероприятия, что Минск будет представлять глава МИДа Максим Рыженков. Документы для оформления виз были поданы также заблаговременно. Однако визы выданы не были.

«О каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами», – заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии.

В МИДе отметили, что изначально приглашение принять участие в заседании «Совета мира» было направлено главе государства Александру Лукашенко.

Инаугурационное заседание «Совета мира» проходит 19 февраля. Издание The Guardian сообщало, что оно началось с опозданием. Среди американских спикеров – президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и посол США в ООН Майк Уолтц. Дальнейший список выступающих в основном состоит из стран Персидского залива.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте