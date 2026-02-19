Первое заседание «Совета мира» началось с опозданием
Первое заседание «Совета мира» по управлению сектором Газа, созданного президентом США Дональдом Трампом, началось с опозданием. Об этом сообщает The Guardian.
Среди американских спикеров – сам Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и посол США в ООН Майк Уолтц. Вице-президент Джей ди Вэнс также присутствует, но его выступление не запланировано.
Список выступающих в основном состоит из стран Персидского залива: готовы выступить представители Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, а также лидеры Казахстана и Узбекистана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и президент Румынии Никушор Дан.
Делегаты также увидят видеопрезентацию от Международной федерации футбола (ФИФА).
Представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января подписали устав «Совета мира». Его подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. Трамп тогда подчеркнул, что создание организации можно считать «великим наследием». Он добавил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.
15 февраля американский лидер заявил, что 19 февраля члены «Совета мира» в Институте мира имени Трампа в Вашингтоне соберутся и объявят, что выделили более $5 млрд на гуманитарную помощь и восстановление анклава. Трамп подчеркнул важность того, чтобы радикальная палестинская группировка «Хамас» подтвердила свою приверженность полной демилитаризации в Газе.