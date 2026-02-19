Первое заседание «Совета мира» началось с опозданием

15 февраля американский лидер заявил, что 19 февраля члены «Совета мира» в Институте мира имени Трампа в Вашингтоне соберутся и объявят, что выделили более $5 млрд на гуманитарную помощь и восстановление анклава. Трамп подчеркнул важность того, чтобы радикальная палестинская группировка «Хамас» подтвердила свою приверженность полной демилитаризации в Газе.