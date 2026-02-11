Песков сказал «Ведомостям», что Путин не планирует ехать на «Совет мира» в США

Песков сказал «Ведомостям», что Путин не планирует ехать на «Совет мира» в СШАЛукашенко также отказался от приглашения Трампа
В графике президента РФ Владимира Путина нет поездки на заседание «Совета мира», организованного американским лидером Дональдом Трампом для управления сектором Газа, которое запланировано на 19 февраля. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила «Ведомостям», что он получил приглашение от американской стороны посетить США на первое заседание «Совета мира». Но это мероприятие наложилось на другие в графике главы государства.
22 января представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав «Совета мира». Трамп назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Устав подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
Bloomberg сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский принял предложение США провести очередной раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По словам украинского лидера, встреча может состояться 17 или 18 февраля. Главной темойа встречи он обозначил инициативу США о создании в Донбассе свободной экономической зоны.