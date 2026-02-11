Газета
Главная / Политика /

Лукашенко ответил Трампу отказом на приглашение посетить США

Первое заседание «Совета мира» наложилось у белорусского президента на «неотложные вопросы»
Владимир Кулагин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от американской стороны посетить США на первое заседание 19 февраля «Совета мира» по урегулированию конфликта в Газе. Но это мероприятие наложилось на другие в графике главы государства. Об этом «Ведомостям» рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Приглашение на первую встречу лидеров в рамках "Совета мира" президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован. Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», – отметила Эйсмонт.

Помимо этого, в Минске «принимают во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза – с учетом закрытия воздушного пространства». «И несмотря на наше желание, президент в данном мероприятии принять участие не сможет», – добавила Эйсмонт.

Как понимать состав «Совета мира» Дональда Трампа

Политика / Международные новости

По ее словам, вместо президента Белоруссию в США на первом заседании «Совета мира» будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков, о чем уже сообщено американцам. При этом Минск, как отметила Эйсмонт, «полностью разделяет нацеленность президента США и "Совета мира" на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем».

20 января Лукашенко первым публично под камеру подписал решение о вхождении в «Совет мира» Трампа. Позже на полях Давосского форума Трамп с участием еще 18 лидеров стран провел учредительное собрание организации. Россия получила приглашение, но пока на него не ответила. Первое заседание «Совета мира», согласно сообщению Axios от американского чиновника и дипломатов из четырех стран, состоится 19 февраля в институте мира имени Трампа при госдепе в Вашингтоне. Последний раз Лукашенко был с визитом в США в 2015 г., когда он выступал на 70-й Генассамблее ООН.

