Лукашенко ответил Трампу отказом на приглашение посетить США

20 января Лукашенко первым публично под камеру подписал решение о вхождении в «Совет мира» Трампа. Позже на полях Давосского форума Трамп с участием еще 18 лидеров стран провел учредительное собрание организации. Россия получила приглашение, но пока на него не ответила. Первое заседание «Совета мира», согласно сообщению Axios от американского чиновника и дипломатов из четырех стран, состоится 19 февраля в институте мира имени Трампа при госдепе в Вашингтоне. Последний раз Лукашенко был с визитом в США в 2015 г., когда он выступал на 70-й Генассамблее ООН.