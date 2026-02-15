Трамп заявил о неограниченном потенциале «Совета мира» по Газе
«Совет мира» по сектору Газа обладает неограниченным потенциалом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
По его словам, 19 февраля члены Совета мира в Институте мира имени Трампа в Вашингтоне соберутся и объявят, что выделили более $5 млрд на гуманитарную помощь и восстановление анклава. Трамп подчеркнул важность того, чтобы радикальная палестинская группировка «Хамас» подтвердила свою приверженность полной демилитаризации в Газе.
Американский президент выразил мнение, что «Совет мира» станет самой влиятельной международной организацией в истории. Трамп указал, что для него большая честь быть его председателем.
11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике российского главы Владимира Путина нет поездки на заседание «Совета мира» 19 февраля. На него не приедет и президент Белоруссии Александр Лукашенко, поскольку это мероприятие наложилось на другие в его графике.
22 января представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав «Совета мира». Его подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
Трамп тогда подчеркнул, что создание организации можно считать «великим наследием». Он добавил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.