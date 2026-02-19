Газета
Политика

Путин и Лукашенко обсудили предстоящее заседание ВГС Союзного государства

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку предстоящего заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщил Кремль.

8 февраля лидеры России и Белоруссии также проводили телефонный разговор по вопросу проведения заседания ВГС Союзного государства. Тогда же они коснулись ряда актуальных вопросов российско-белорусских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов.

Заседание состоится 26 февраля в Москве. На повестке стоят итоги реализации основных направлений выполнения Договора о Союзном государстве, а также разработка новых основных направлений по реализации договора на 2027–2029 гг.

16 февраля Лукашенко заявил, что не существует силы, способной разорвать союзные отношения Минска и Москвы. По его словам, Белоруссия всегда была ориентирована на Россию.

