Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: пять стран направят войска в Международные стабилизационные силы в Газу

Ведомости

Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания направят свои войска для службы в составе Международных стабилизационных сил (ISF) в сектор Газа, сообщил командующий ISF генерал-майор Джаспер Джефферс на «Совете мира», передает Reuters.

Египет и Иордания обязались обучать полицию, добавил командующий.

Джефферс также заявил, что ISF будет развернута в Рафе, на юге сектора Газа. Там будет проводится обучение полиции, а дальше силы «будут расширяться сектор за сектором». Он рассказал, что долгосрочный план предусматривает использование 20 000 военнослужащих ISF и 12 000 полицейских.

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание новой международной организации «Совет мира». Президент США Дональд Трамп сообщал, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили более $7 млрд на помощь сектору Газа.

Читайте также:Главные заявления Трампа на первом заседании «Совета мира»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её