Трамп: пять стран направят войска в Международные стабилизационные силы в Газу

Джефферс также заявил, что ISF будет развернута в Рафе, на юге сектора Газа. Там будет проводится обучение полиции, а дальше силы «будут расширяться сектор за сектором». Он рассказал, что долгосрочный план предусматривает использование 20 000 военнослужащих ISF и 12 000 полицейских.