Трамп: пять стран направят войска в Международные стабилизационные силы в Газу
Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания направят свои войска для службы в составе Международных стабилизационных сил (ISF) в сектор Газа, сообщил командующий ISF генерал-майор Джаспер Джефферс на «Совете мира», передает Reuters.
Египет и Иордания обязались обучать полицию, добавил командующий.
Джефферс также заявил, что ISF будет развернута в Рафе, на юге сектора Газа. Там будет проводится обучение полиции, а дальше силы «будут расширяться сектор за сектором». Он рассказал, что долгосрочный план предусматривает использование 20 000 военнослужащих ISF и 12 000 полицейских.
19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание новой международной организации «Совет мира». Президент США Дональд Трамп сообщал, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили более $7 млрд на помощь сектору Газа.