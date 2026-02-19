Главные заявления Трампа на первом заседании «Совета мира»Вашингтон готов внести $10 млрд в новую структуру
19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание новой международной организации «Совет мира». Структура была организована президентом США Дональдом Трампом, к ней присоединились около 35 стран. Критики оценили организацию как «имиджевый проект» Трампа для подрыва авторитета Организации Объединенных Наций, но сам президент заявил, что «Совет мира» поможет ООН. «Ведомости» собрали главные заявления Трампа на дебютном заседании совета.
«Совет мира» пришел на помощь
«Совет мира» будет фактически следить за деятельностью ООН и обеспечивать ее надлежащее функционирование, объявил Трамп.
ООН следует укрепить, чтобы она могла более эффективно решать мировые проблемы, считает он.
Не следует обесценивать ООН, у организации огромный потенциал, который она в конечном итоге оправдает, заявил президент США.
Вашингтон готов внести $10 млрд в «Совет мира», но эта сумма «очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну».
Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили более $7 млрд на помощь сектору Газа. Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан направили войска и полицию для стабилизации ситуации в Газе, рассказал Трамп.
О своих подчиненных и Иране
Трамп высоко оценил усилия своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в диалоге с Ираном по ядерной программе. Он считает, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, и ожидает, что ситуация вокруг сделки прояснится в течение 10 дней.
Президент США был готов уволить госсекретаря США Марко Рубио за хорошую работу на Мюнхенской конференции по безопасности, пошутил он. Трамп добавил, что Рубио своими успешными действиями «затмевает» его работу на мировой арене.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс «ведет себя отлично», хотя и «бывает немного жестким»: «Нам приходится его немного тормозить, он всегда говорит то, что думает».
О поддержке иностранных коллег
Трамп упомянул свои заслуги в приходе к власти некоторых зарубежных лидеров, которых он поддерживал, включая премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президента Аргентины Хавьера Милея. Трамп заметил, что не все присутствующие являются политическими лидерами, указав на президента ФИФА Джанни Инфантино.
Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на грядущих парламентских выборах, добавив, что «он проделал отличную работу по миграционной повестке».