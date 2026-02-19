Главные заявления Трампа на первом заседании «Совета мира»

Трамп высоко оценил усилия своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в диалоге с Ираном по ядерной программе. Он считает, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, и ожидает, что ситуация вокруг сделки прояснится в течение 10 дней.

Президент США был готов уволить госсекретаря США Марко Рубио за хорошую работу на Мюнхенской конференции по безопасности, пошутил он. Трамп добавил, что Рубио своими успешными действиями «затмевает» его работу на мировой арене.