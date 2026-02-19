Белоусов провел переговоры с министром вооруженных сил Мадагаскара

Встреча Путина и Рандрианирины прошла 19 февраля в узком составе. В ходе встречи российский лидер отметил, что у России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве.