Главная / Политика /

Белоусов провел переговоры с министром вооруженных сил Мадагаскара

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром вооруженных сил Мадагаскара корпусным генералом Маминириной Ели Разафитомбо, сообщили в Минобороны РФ.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия ведомств и наметили пути их реализации.

Белоусов отметил, что слаженные совместные усилия сторон позволили подготовить встречу президентов России и Мадагаскара Владимира Путина и Микаэля Рандрианирины. Малагасийская сторона согласилась с этим и поблагодарила за содействие.

Министр Мадагаскара особо отметил оказанную Минобороны РФ помощь при ликвидации последствий разрушительных циклонов.

Встреча Путина и Рандрианирины прошла 19 февраля в узком составе. В ходе встречи российский лидер отметил, что у России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве.

