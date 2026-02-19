Белоусов провел переговоры с министром вооруженных сил Мадагаскара
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром вооруженных сил Мадагаскара корпусным генералом Маминириной Ели Разафитомбо, сообщили в Минобороны РФ.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия ведомств и наметили пути их реализации.
Белоусов отметил, что слаженные совместные усилия сторон позволили подготовить встречу президентов России и Мадагаскара Владимира Путина и Микаэля Рандрианирины. Малагасийская сторона согласилась с этим и поблагодарила за содействие.
Министр Мадагаскара особо отметил оказанную Минобороны РФ помощь при ликвидации последствий разрушительных циклонов.
Встреча Путина и Рандрианирины прошла 19 февраля в узком составе. В ходе встречи российский лидер отметил, что у России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве.