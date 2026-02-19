В Госдуме предложили изменить сроки предоставления отзывов к законопроектам

Проект вносит изменения в регламент Госдумы. Сейчас, согласно документу, среди прочих полномочий совета нижней палаты, он в праве принимать решения о продлении срока представления поправок к законопроекту. Инициатива предлагает дать полномочия совету также менять сроки представления отзывов, предложений и замечаний к законопроектам по предложению ответственного комитета.