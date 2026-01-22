Дума одобрила законопроект о профилактике искажения исторической правды

Дума одобрила законопроект о профилактике искажения исторической правдыПравоохранительные органы займутся правовым просвещением и беседами с молодежью на эту тему
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о профилактике искажения исторической правды и уклонения от обязанности по защите Отечества. На пленарном заседании 18 февраля парламентарии единогласно поддержали изменения в закон об основах системы профилактики правонарушений, а конкретно – в статью о ее основных направлениях.
Авторами законопроекта выступили семь депутатов. Среди них – председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его заместитель Эрнест Валеев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (все из «Единой России») и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.
Сейчас в законодательстве зафиксировано 16 основных направлений профилактики. К ним в том числе относится развитие системы учета лиц, склонных к преступлениям, охрана общественного порядка, предупреждение безнадзорности и беспризорности, противодействие незаконному обороту наркотиков и коррупции.
Депутаты предлагают усовершенствовать работу правоохранительных органов по профилактике и пресечению противоправных действий, направленных на искажение традиционных ценностей народов РФ по защите Отечества и фальсификацию истории, пояснил Валеев во время пленарного заседания. По его словам, одно из основных направлений государственной политики – обеспечение военной безопасности и организация обороны государства. Этих целей невозможно достичь без осознания каждым гражданином обязанности защищать страну, отметил Валеев.
У россиян, по его мнению, формируются знания об истории страны, отдельных событиях и фактах, не соответствующих действительности, в условиях противодействия РФ с недружественными странами и активизации деятельности террористических, экстремистских организаций.
Депутаты с 2022 г. занимались дополнением законодательства, прежде всего – главы о преступлениях против военной службы Уголовного кодекса (УК), напомнил Валеев. Установлена и уголовная ответственность за фальсификацию исторической правды. Речь идет об ответственности за уничтожение и повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК), публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК) и реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК), уточнил он.
Депутат Госдумы Андрей Алехин (КПРФ) поинтересовался у Валеева, насколько правоохранительные органы компетентны оценивать искажение исторической правды, если даже в зале Госдумы нет единого мнения по некоторым периодам истории. Валеев заявил, что уголовно-процессуальная деятельность и вопросы профилактики, в отличие от политики, носят конкретный характер. Мероприятия по профилактике соотносятся с составами преступлений и правонарушений, а не с оценкой исторических событий, отметил он.
Профилактика правонарушений предусматривает правовое просвещение, информирование и профилактические беседы, сообщил 18 февраля Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, особое значение эти меры имеют при работе с подростками и молодежью. «Крайне важно применять такие инструменты своевременно – еще до того, как человек нарушит закон», – написал он.
На практике изменения могут повлечь усиление координации между различными органами и профилактическими структурами при работе с гражданами, состоящими на воинском учете, считает президент адвокатской палаты Брянской области (входит в Федеральную палату адвокатов РФ) Михаил Михайлов. Кроме того, более внимательным будет отношение к контенту, касающемуся исторических событий, добавил он.
Младшие поколения существенно меньше интересуются историей, чем старшие, считает политолог Алексей Макаркин. Среди последних идут многочисленные споры на исторические темы, уточнил он. Изменения направлены на то, чтобы уберечь молодежь от информации, которую государство считает искаженной, допустил Макаркин. «В первую очередь речь идет об истории ХХ века, Великой Отечественной войне», – предположил он.
В советское время историки уходили в изучение античности, т. е. в менее проблемные темы идеологического характера, рассказал Макаркин. Сейчас же люди, которые профессионально изучают историю, будут стараться придерживаться официальной точки зрения либо обходить проблемные темы и не поднимать их, считает эксперт. Отличие состоит в том, что сейчас есть интернет, а в СССР его не было и информационная среда была более контролируемая, добавил он. В вопросе защиты страны речь может идти не только об истории, но и о современных подходах. Например, в интернете публикуются материалы о том, нужно ли служить в армии, а в СССР эта дискуссия на публичном уровне была невозможна, пояснил Макаркин.
Поправки добавят в ряды защитников Отечества преподавателей, активистов, просветителей и всех ответственных за воспитание молодых людей, полагает доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Алексей Индриков. По его словам, на их плечах лежит теперь «не только образовательная, но и военно-стратегическая задача».