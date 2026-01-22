Дума одобрила законопроект о профилактике искажения исторической правды

В советское время историки уходили в изучение античности, т. е. в менее проблемные темы идеологического характера, рассказал Макаркин. Сейчас же люди, которые профессионально изучают историю, будут стараться придерживаться официальной точки зрения либо обходить проблемные темы и не поднимать их, считает эксперт. Отличие состоит в том, что сейчас есть интернет, а в СССР его не было и информационная среда была более контролируемая, добавил он. В вопросе защиты страны речь может идти не только об истории, но и о современных подходах. Например, в интернете публикуются материалы о том, нужно ли служить в армии, а в СССР эта дискуссия на публичном уровне была невозможна, пояснил Макаркин.