Президент Польши подписал закон о прекращении льгот для украинских беженцев

27 сентября 2025 г. Навроцкий подписал закон, ограничивающий социальные выплаты неработающим гражданам Украины. Тогда право на выплаты стало зависеть от профессиональной деятельности родителей и обучения их детей в польских школах. Право на пособие стало доступно тем, у кого заработок составляет не менее 50% от минимальной заработной платы. Речь идет о ежемесячном пособии «800+» – выплате в сумме 800 злотых (более $200) на каждого ребенка.