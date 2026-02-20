Президент Польши подписал закон о прекращении льгот для украинских беженцев
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич в социальной сети X.
Документ датируется 23 января 2026 г. Он отменяет положений закона о помощи гражданам Украины в связи с конфликтом на территории этого государства.
Граждане Украины лишаются доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Однако украинские военные смогут продолжить получать лечение на территории Польши. Теперь для легального пребывания в Польше украинцам необходимо будет оформить вид на жительство на три года по общим правилам.
27 сентября 2025 г. Навроцкий подписал закон, ограничивающий социальные выплаты неработающим гражданам Украины. Тогда право на выплаты стало зависеть от профессиональной деятельности родителей и обучения их детей в польских школах. Право на пособие стало доступно тем, у кого заработок составляет не менее 50% от минимальной заработной платы. Речь идет о ежемесячном пособии «800+» – выплате в сумме 800 злотых (более $200) на каждого ребенка.
25 августа 2025 г. Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медобеспечение неработающим украинцам. По его словам, за 3,5 года ситуация принципиально изменилась, и законодательство потребовало корректировки.