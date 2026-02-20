Генштаб РФ: потери Украины превысили 1,5 млн военных
С начала спецоперации Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих, 520 000 из них – за 2025 г., сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».
Он отметил, что данные учитывают погибших, раненых и выбывших из строя. Рудской заявил, что на сегодняшний день количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза.
«Формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», – добавил он.
По его словам, потери ВСУ в 2025 г. составили около 6700 танков и боевых бронированных машин и более 12 000 орудий и минометов.
16 февраля Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Покровка в Сумской области и село Миньковка в ДНР. 15 февраля российские подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Цветковое в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» установили контроль в населенных пунктах Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области.