Трамп поручил минобороны раскрыть документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету и другим ведомствам и агентствам опубликовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни. Он написал об этом в соцсети TruthSocial.

Трамп поручил «начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами».

В июне 2025 г. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американские военные фабриковали доказательства существования НЛО с целью скрыть секретные программы по созданию оружия. Начатое по приказу конгресса США расследование выявило, что как минимум одна из «теорий заговора» об НЛО, связанная с «Зоной 51», была поддержана самим Пентагоном, сообщало издание. По данным WSJ, в 1980-е гг. полковник ВВС посетил бар недалеко от «Зоны 51» и дал владельцу заведения фотографии якобы летающих тарелок. Как выяснилось, полковник выполнял задание по дезинформации, а снимки были подделаны.

