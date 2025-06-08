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WSJ: США распространяли дезинформацию об НЛО для сокрытия военных программ

Ведомости

Американские военные фабриковали доказательства существования НЛО с целью скрыть секретные программы по созданию оружия, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Начатое по приказу конгресса США расследование выявило, что как минимум одна из «теорий заговора» об НЛО, связанная с «Зоной 51», была поддержана самим Пентагоном. По данным WSJ, в 1980-е гг. полковник ВВС посетил бар недалеко от «Зоны 51» и дал владельцу заведения фотографии якобы летающих тарелок. Оказалось, что полковник выполнял задание по дезинформации, а снимки были подделаны.

«Все это было уловкой, чтобы скрыть то, что на самом деле происходило в "Зоне 51": ВВС использовали этот объект для разработки сверхсекретных истребителей-невидимок, которые рассматривались как критическое преимущество против Советского Союза», – говорится в статье.

Эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона. По данным газеты, минобороны США исключило часть выводов из открытого доклада 2024 г. по просьбе ВВС, вторая часть доклада будет опубликована в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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