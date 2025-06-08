WSJ: США распространяли дезинформацию об НЛО для сокрытия военных программ
Американские военные фабриковали доказательства существования НЛО с целью скрыть секретные программы по созданию оружия, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Начатое по приказу конгресса США расследование выявило, что как минимум одна из «теорий заговора» об НЛО, связанная с «Зоной 51», была поддержана самим Пентагоном. По данным WSJ, в 1980-е гг. полковник ВВС посетил бар недалеко от «Зоны 51» и дал владельцу заведения фотографии якобы летающих тарелок. Оказалось, что полковник выполнял задание по дезинформации, а снимки были подделаны.
«Все это было уловкой, чтобы скрыть то, что на самом деле происходило в "Зоне 51": ВВС использовали этот объект для разработки сверхсекретных истребителей-невидимок, которые рассматривались как критическое преимущество против Советского Союза», – говорится в статье.
Эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона. По данным газеты, минобороны США исключило часть выводов из открытого доклада 2024 г. по просьбе ВВС, вторая часть доклада будет опубликована в этом году.