Трамп заснул во время заседания «Совета мира»
Президент США Дональд Трамп заснул в ходе заседания «Совета мира». Видеозапись опубликовала Diario AS на своем YouTube-канале.
На ролике видно, как глава Белого дома опустил голову и закрыл глаза, не реагируя на происходящее и камеры журналистов.
Первое заседание новой международной организации «Совет мира» состоялось в Вашингтоне 19 февраля. На мероприятии Трамп объявил, что «Совет мира» будет фактически следить за деятельностью ООН и обеспечивать ее надлежащее функционирование. Также, по его словам, Вашингтон готов внести в «Совет мира» $10 млрд, но эта сумма «очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну».