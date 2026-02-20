Трамп заснул во время заседания «Совета мира»

Первое заседание новой международной организации «Совет мира» состоялось в Вашингтоне 19 февраля. На мероприятии Трамп объявил, что «Совет мира» будет фактически следить за деятельностью ООН и обеспечивать ее надлежащее функционирование. Также, по его словам, Вашингтон готов внести в «Совет мира» $10 млрд, но эта сумма «очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну».