Правопреемники Эпштейна выплатят до $35 млн компенсации его жертвам

Иск против Индайка и Кана был подан в 2024 г. Оба на протяжении многих лет работали с Эпштейном – один как адвокат, другой как бухгалтер. При этом их не обвиняли в совершении насилия или в том, что они были свидетелями преступлений. Они отрицают какую-либо ответственность и согласились на условия мирового соглашения без признания вины.