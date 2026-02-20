Правопреемники Эпштейна выплатят до $35 млн компенсации его жертвам
Правопреемники финансиста Джеффри Эпштейна выплатят до $35 млн компенсации его жертвам, сообщает Bloomberg.
Наследственный фонд Эпштейна и два его исполнителя, Даррен Индайк и Ричард Кан, согласились на выплаты, чтобы «навсегда разрешить, прекратить и урегулировать» требования женщин, заявляющих о сексуальном насилии и торговле людьми со стороны финансиста в период с 1995 г. до его смерти 10 августа 2019 г. в тюрьме на Манхэттене.
Соглашение должно быть одобрено федеральным судом в Нью-Йорке. Оно распространяется на группу пострадавших, которую их адвокат оценивает как минимум в 40 человек. Ранее в рамках программы компенсаций жертвам Эпштейна 136 заявительницам было выплачено $121 млн, а затем еще 59 жертв получили $48 млн по отдельному соглашению.
Иск против Индайка и Кана был подан в 2024 г. Оба на протяжении многих лет работали с Эпштейном – один как адвокат, другой как бухгалтер. При этом их не обвиняли в совершении насилия или в том, что они были свидетелями преступлений. Они отрицают какую-либо ответственность и согласились на условия мирового соглашения без признания вины.
Размер выплат будет зависеть от числа участниц группы: $35 млн предусмотрено в случае, если компенсацию получат более 40 женщин, и $25 млн – если их окажется меньше 40. По данным юристов, представляющих интересы пострадавших, уже выявлено более 40 женщин, которые ранее не подписывали соглашения с наследственным фондом.
16 февраля министерство юстиции США опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах. В материалах в том числе фигурируют Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин и Джей Зи, а также президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Мишель Обама и другие.