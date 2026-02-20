Yonhap: истребители КНР и США опасно сблизились над Желтым морем
Истребители Китая и США вступили в «короткое противостояние» над Желтым морем, сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники.
По данным источников, поздно вечером 18 февраля несколько истребителей F-16 вооруженных сил США в Корее (USFK) вылетели с авиабазы Осан в Пхентхэке, примерно в 60 км к югу от Сеула, и направились в район международных вод Желтого моря.
Сообщается, что американские самолеты достигли зоны между идентификационными зонами противовоздушной обороны Южной Кореи и Китая. После этого китайские военные направили к месту свои истребители. Прямого столкновения не произошло.
USFK заранее уведомили южнокорейскую сторону о планируемых учениях, однако, как отмечают источники, не раскрыли деталей, включая цели маневров.
Министерство обороны Республики Корея и командование USFK не стали раскрывать дополнительные подробности инцидента.
«USFK совместно с нашими вооруженными силами поддерживают мощную объединенную оборонную готовность», – заявил представитель южнокорейского военного ведомства. Он добавил, что министерство не уполномочено подтверждать операции с участием американских сил.
17 февраля The Wall Street Journal писал, что США намерены разместить на Филиппинах ракетные системы и другие виды вооружений для противодействия Китаю в Южно-Китайском море.