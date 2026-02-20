Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Yonhap: истребители КНР и США опасно сблизились над Желтым морем

Ведомости

Истребители Китая и США вступили в «короткое противостояние» над Желтым морем, сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники.

По данным источников, поздно вечером 18 февраля несколько истребителей F-16 вооруженных сил США в Корее (USFK) вылетели с авиабазы Осан в Пхентхэке, примерно в 60 км к югу от Сеула, и направились в район международных вод Желтого моря.

Сообщается, что американские самолеты достигли зоны между идентификационными зонами противовоздушной обороны Южной Кореи и Китая. После этого китайские военные направили к месту свои истребители. Прямого столкновения не произошло.

USFK заранее уведомили южнокорейскую сторону о планируемых учениях, однако, как отмечают источники, не раскрыли деталей, включая цели маневров.

Министерство обороны Республики Корея и командование USFK не стали раскрывать дополнительные подробности инцидента.

«USFK совместно с нашими вооруженными силами поддерживают мощную объединенную оборонную готовность», – заявил представитель южнокорейского военного ведомства. Он добавил, что министерство не уполномочено подтверждать операции с участием американских сил.

17 февраля The Wall Street Journal писал, что США намерены разместить на Филиппинах ракетные системы и другие виды вооружений для противодействия Китаю в Южно-Китайском море.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь