Российскую фигуристку Петросян проверят на допинг после выступления на Играх

В документальном фильме Окко «Метод Тутберидзе» тренер в современном женском одиночном катании Этери Тутберидзе говорил, что для того чтобы в Милане бороться за пьедестал, Петросян нужно исполнить три элемента ультра-си. В идеале должен быть тройной аксель в короткой программе и тройной аксель и четверной тулуп или два четверных тулупа – в произвольной.