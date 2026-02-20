Газета
Главная / Политика /

Российскую фигуристку Петросян проверят на допинг после выступления на Играх

Ведомости

После выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии российскую фигуристку Аделию Петросян отправили на допинг-тест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Женская произвольная программа завершилась в ночь на 20 февраля по Москве. По итогам соревнований Петросян заняла шестое место.

На Олимпиаде-2026 Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на Играх. Петросян 19 февраля в произвольной программе упала с четверного тулупа и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место.

В документальном фильме Окко «Метод Тутберидзе» тренер в современном женском одиночном катании Этери Тутберидзе говорил, что для того чтобы в Милане бороться за пьедестал, Петросян нужно исполнить три элемента ультра-си. В идеале должен быть тройной аксель в короткой программе и тройной аксель и четверной тулуп или два четверных тулупа – в произвольной.

