Главная / Политика /

В пресс-службе Лукашенко рассказали подробности беседы с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сверили часы по повестке дня заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзных государств в ходе телефонного разговора 19 февраля, рассказали «БелТА» в пресс-службе белорусского лидера.

Они также обсудили темы, которые предстоит обсудить в широком кругу и тет-а-тет. В разговоре были затронуты и некоторые вопросы белорусско-российских отношений.

Ранее Кремль сообщал, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку предстоящего заседания ВГС Союзного государства.

Заседание состоится 26 февраля в Москве. На повестке стоят итоги реализации основных направлений выполнения Договора о Союзном государстве, а также разработка новых основных направлений по реализации договора на 2027–2029 гг.

