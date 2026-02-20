Саудовская Аравия получит право на обогащение урана в рамках соглашения с США

Саудовская Аравия может получить право на обогащение урана в рамках готовящегося ядерного соглашения с США, пишет Associated Press со ссылкой на документы конгресса и экспертов по контролю над вооружениями. Это, как пишет издание, вызывает опасения по поводу распространения ядерных технологий на фоне противостояния между Вашингтоном и Тегераном.