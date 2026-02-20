Саудовская Аравия получит право на обогащение урана в рамках соглашения с США
Саудовская Аравия может получить право на обогащение урана в рамках готовящегося ядерного соглашения с США, пишет Associated Press со ссылкой на документы конгресса и экспертов по контролю над вооружениями. Это, как пишет издание, вызывает опасения по поводу распространения ядерных технологий на фоне противостояния между Вашингтоном и Тегераном.
Согласно документам, администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить до 20 ядерных коммерческих соглашений с различными странами, включая Саудовскую Аравию. Потенциальная сделка с королевством может стоить миллиарды долларов. В проекте соглашения говорится, что договоренность «продвинет интересы национальной безопасности США» и позволит усилить позиции американской атомной отрасли на фоне конкуренции со стороны Китая, Франции, России и Южной Кореи, активно экспортирующих технологии атомной энергетики.
При этом в документах выражается обеспокоенность тем, что администрация могла недостаточно тщательно оценить риски распространения, связанные с возможным предоставлением Саудовской Аравии технологий, связанных с обогащением урана.
Проект соглашения предполагает заключение двусторонних гарантий с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), включая контроль над «наиболее чувствительными» направлениями сотрудничества – такими как обогащение, производство ядерного топлива и переработка. Однако эксперты предупреждают, что даже при наличии ограничений наличие центрифуг в Саудовской Аравии может создать потенциал для военной ядерной программы в будущем.
Инициатива по ядерному сотрудничеству продвигается в момент, когда Трамп усиливает давление на Иран и допускает возможность военных действий в случае отсутствия новой сделки по ядерной программе Тегерана, пишет AP. В Вашингтоне заявляют о необходимости «обновления» стратегии безопасности, а в регионе растет напряженность.